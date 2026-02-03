余天3月21日「鑽石舞台之夜」壓陣

記者戴淑芳／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，3月21、22日回歸台北流行音樂中心，首場請出睽違螢光幕逾7年的余天，帶著兒子余祥銓和秀場好搭檔黃西田擔任壓軸。

余天過去在秀場、綜藝節目的「巴掌功」名聞遐邇，昔日秀場流傳「被余天呼過巴掌才會紅」的都市傳說，他笑言：「這是因為有一次作秀，跟豬哥亮講一講，講到我真的生氣了，在台上就直接給他『巴』下去，結果台下笑成一片。」

因為這樣的意外效果，豬哥亮跟余天說「下一場繼續用」，發現每次都引起哄堂大笑，「余氏巴掌功」就開始流行。

今年是77歲的黃西田出道65週年，對於這次加入「鑽石舞台之夜」演唱會，他感性地說：「入行這麼久，能夠一直被記得、被邀請，本身就是一件很感恩的事。對我來說，《鑽石舞台之夜》不只是演出，更像是一場老朋友的聚會，我也希望把這 65 年累積的能量，回饋給支持我一路走來的觀眾。」