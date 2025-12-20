余姓保全肉身嚇阻遭張文刺殺！財經網美心疼發聲：危機時刻他們是真英雄

記者趙浩雲／台北報導

台北市19日晚間發生震驚社會的隨機殺人事件。（圖／翻攝畫面）

台北市19日晚間發生震驚社會的隨機殺人事件。27歲男子張文先在台北車站一帶丟擲煙霧彈，隨後轉往中山、南京商圈百貨公司，闖入人群揮刀行兇，最終跑上百貨公司6樓墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡（含兇嫌）、11人受傷，成為重大治安慘劇。對此，臉書粉專「Emmy追劇時間」胡采蘋發文，點名在第一時間挺身而出的基層人員，直言「危機時刻，才知道誰是真正的英雄」。

胡采蘋指出，事發初期北捷台北車站內，北捷余姓保全與捷運局劉姓員工第一時間上前試圖阻止歹徒丟擲煙霧彈，不料余姓保全遭歹徒持刀砍傷，經送醫後仍宣告不治，殉職犧牲。

此外，歹徒轉往南京商圈百貨公司後，現場保全人員同樣為了保護顧客安全上前制止，卻遭歹徒刺傷胸部。粉專回憶當時畫面表示，看見警方將傷者架出時，該名保全人員看起來僅約20歲出頭，令人鼻酸。

昨晚台北市不平靜。（圖／翻攝畫面）

「人都會害怕危險，但他們沒有忘記自己的職責。」胡采蘋表示平日看似再普通不過的工作人員，在生死交關的瞬間選擇站在第一線，守護陌生人的安全，「危機時刻，才知道他們是真英雄」。粉專也呼籲，社會應厚待殉職者、妥善照顧家屬，並對受傷人員給予實質嘉獎與支持，「我們的社會，不能虧待英雄」。

胡采蘋也提醒民眾可事先下載並設定「110視訊報案」App，填妥個人與緊急聯絡人資料，並開啟定位與相關權限，萬一遇到突發狀況，可即時透過視訊或語音報案，協助警方迅速掌握位置與現場狀況。

