余姓死者捨身擋張文喪命！ 蔣萬安：頒褒揚狀.立牌紀念

台北市 / 綜合報導

張文在台北車站下手時，原本要引燃行李箱中的多瓶汽油彈，後來行 凶 未遂，警方表示，當時余姓死者挺身而出制止，才沒有釀成更大傷亡，但他也不幸喪命。家住桃園的余姓死者，平日台北桃園通勤上班，見義勇為的這一擋，讓他的好友感念他的英勇，也盼望能將他入祀忠烈祠；台北市長蔣萬安表示，會給予余姓死者褒揚狀，也將在事發地點立牌紀念他的捨身付出！

用一束鮮花，一紙真心話，感念你忘了恐懼忘了自己，但我們不能忘了你，挺身而出擋下隨機攻擊犯張文的余姓男子，不幸身亡，許多民眾回到事發地點哀悼他的犧牲，余姓死者的好友發文感慨，也盼望能將勇敢的他入祀忠烈祠。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安說：「台北市政府我們會頒予褒揚狀，也會選擇在捷運站適合地點，設置紀念牌，這樣見義勇為的行為，讓我們非常感佩。」台北市府規劃在事發處台北車站M7和M8出口，選擇一處立牌紀念余姓死者的付出，可能比照台北車站地下1樓這一處紀念碑，人來人往行色匆匆，可能沒有注意到這一塊楊榮華烈士紀念碑，當年19歲的憲兵楊榮華，一心急救落軌的幼童，先將幼童送回月台，自己卻來不及逃遭火車輾傷不治，隔年憲兵指揮部特立紀念碑，傳揚捨身護民的義舉。

民眾說：「他把小孩救起來，他又摔下來想爬上來，來不及。」對余姓死者的見義勇為，有民眾發起連署請桃園市長張善政，追封余姓死者為榮譽市民，真正站出來的人，值得被城市記住，桃園市府表示會依規定評估辦理。

桃園民眾說：「見義勇為不是人人都有，覺得他滿勇敢，不管是榮譽市民，還是忠烈祠，只要對台灣做出貢獻的人，都是有資格的。」勇敢的人不該被遺忘，發起連署的民眾希望更多人相信，當你選擇保護別人，這座城市會站在你身後。

原始連結







更多華視新聞報導

隨機傷人案 檢警發現張文持有平板內存犯案計畫

台北馬拉松近3萬人開跑 警力增1倍.蔣萬安視察

提升跨年晚會維安 蔣萬安：舉辦高強度演練

