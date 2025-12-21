余姓罹難者獲千萬補償 蔣萬安：北捷設紀念牌、入祀忠烈祠

台北市長蔣萬安今（21）日針對12月19日北捷重大治安事件召開記者會，宣布見義勇為的余姓罹難者將獲得保險理賠500萬元及撫卹金600萬元，共計1,100萬元補償。市府將頒予褒揚狀、協助申請中央褒揚令，並入祀忠烈祠，北捷也將在捷運站設置紀念牌表彰其英勇行為。

台北市長蔣萬安宣布，在北捷事件中罹難的余姓市民，除補償金之外，市府也將協助申請褒揚令、入祀忠烈祠，也會在北捷設立紀念碑。（圖／中天新聞）

蔣萬安表示，余先生在北車第一時間見義勇為、即刻制止嫌犯，展現高度勇氣。根據「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，市府將給予600萬元撫卹金，加上保險理賠500萬元，總計1,100萬元。市府將以最高規格表彰，協助申請中央褒揚令，並入祀忠烈祠。北捷也將選擇適合地點設置紀念牌，讓余先生見義勇為的精神永存。

北捷重大治安事件造成多人傷亡。（圖／翻攝畫面）

蔣萬安強調，余先生的行為值得最高的感佩，市府會用實際行動表達敬意，讓英雄事蹟被永遠銘記，也讓社會正義得到彰顯。

蔣萬安指出，事件發生後，北市全面提高維安規格。20日舉辦的台北國際馬拉松為1219事件後首場國際大型活動，市府增派341位警力，總警力達693位，為過往一倍。蔣萬安親自到場巡視，確認特勤小組、保安警力及22個站點的警力部署，確保賽事安全圓滿。

此外，蔣萬安也宣布，市府下週將於市府站周邊舉辦高強度演練，針對無差別攻擊事件及跨年晚會進行模擬。跨年晚會將部署車阻、特勤小組、防爆犬車等，並確定啟用細胞簡訊警示系統，提高整體戒備規格，讓市民安心參與活動。

