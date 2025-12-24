余媽媽婉拒捐款！杜汶澤致敬「你也是英雄」 改捐一單位「延續余先生的愛」

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北車站、北捷中山站外19日發生無差別攻擊事件，造成4人死亡11人傷，其中一名死者就是第一時間在北車捨命攔阻犯嫌張文的余家昶。而港星杜汶澤日前宣布將麵館的一日收益全數捐給余大哥家屬，不過他昨(24)日發文透露，余媽媽婉拒捐款，杜汶澤也表示，將以余先生名義捐給「華山基金會」龍潭愛心天使站，延續余先生對社會的愛，「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」

57歲的余家昶在19日的無差別攻擊事件，捨命攔阻犯嫌張文，卻因傷勢過重不幸喪命，英勇行為令全台民眾動容。近年來台發展的港星杜汶澤，在事件後宣布將捐出他所經營的餐廳「小杜麵館」一日收益不扣成本，全數捐給余大哥家屬。杜汶澤也表示，他請秘書透過桃園市議員彭俊豪幫忙詢問家屬的聯繫方式，彭俊豪則回覆，余媽媽表示家境尚可，婉拒捐款，感謝大家關心。

杜汶澤也不禁感嘆「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」並表示小杜麵館會把原本捐他家屬的款項，以余先生名義捐給「華山基金會」龍潭愛心天使站，延續余先生對社會的愛，幫助在地有需要人士。「余先生捨己為人的英勇事蹟定將流傳萬世，你讓我們知道這社會就算有多黑暗，再無助的人仍會看到一點光！」

