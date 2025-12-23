余家旭捨身救人入祀忠烈祠 張善政：明年春季辦理儀式

桃園市長張善政23日表示，余家昶先生入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。（圖/翻攝自張善政臉書）

台北車站及中山商圈上週五發生無差別攻擊傷人案，桃園市民余家昶為制止北捷攻擊案嫌犯張文挺身而出，卻不幸身亡。桃園市長張善政今（23）日宣布，余家昶先生入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

張善政今日下午在社群平台發文表示，向余家昶先生致上最高敬意！入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影。

張善政說，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。

張善政強調，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去。

張善政指出，余家昶先生入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

