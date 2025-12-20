余家昶上前制止喪命「大家逃只有他上前」

在藍線台北車站B1層事發地點，陸續有民眾放置花束，哀悼昨天英勇制止犯嫌不幸往生的余姓保全。記者林佳彣／攝影

北市隨機襲擊事件造成凶嫌張文在內共四死，第一案發現場在台北車站Ｍ８出口，五十七歲男子余家昶見有人丟煙霧彈，認為不對勁上前制止，反遭刺殺一刀畢命。檢警相驗感嘆他「見義勇為」，也有人不捨他犧牲生命。

此案震驚全國，北車案發處昨天有多人獻花。來自新竹的傅姓高三生昨特地到北車送上一瓶茶、一封信，信中寫道「感謝你的見義勇為…喝口茶，休息一下吧！」，他提及「若不是您當下制止，可能會造成更大傷害」。網路社群湧現大量「致敬北捷英雄余大哥」的悼念貼文。

廣告 廣告

余家昶家住桃園，在台北市大安區一棟金融大樓擔任保全。案發當天傍晚，余照常下班通勤，從捷運大安站搭車至台北車站，出站後準備前往地下一樓平台，遇上正在犯案的張文。

當時月台煙霧瀰漫，張文戴著防毒面具四處丟擲煙霧彈，余疑因長年從事保全工作上前攔阻。張文抽出隨身攜帶、長約三十公分的雙面開鋒長刀攻擊，余心臟遭刺後倒地，送醫搶救不治。

余妻接獲噩耗，與二名女兒北上，家屬痛哭難以置信。余妻向前往慰問的台北市長蔣萬安說，丈夫平日為人正直、富有正義感，遇事常挺身而出。

警方表示，張文使用「雙面刃」行凶，余的致命傷勢自左肩貫穿左側肺葉，直達左心房，刀勢「完全避開骨頭」，傷勢極嚴重；受限於監視器角度與煙霧彈造成畫面模糊，檢警相驗後，因致命傷與確切死因仍待確認，將擇期進行斷層掃描。

員警私下說，若刀刃偏移、刺中肋骨，或許有一線生機，也感嘆當下所有人都本能地逃離，只有他選擇上前制止，確實可能阻止傷害進一步擴大。家屬昨返回現場招魂，短短數分鐘內完成，場面哀戚。

另二名死者為在南西商圈路口停等紅燈、僅因「看了一眼」遭割頸的卅七歲蕭姓機車騎士，以及在誠品南西店四樓逛街，胸口遭畫傷的卅七歲王姓男子，昨相驗後檢方指示遺體暫時冰存。蕭男也是物業保全，當時正要騎車去上班。蕭的姊姊曾對媒體哀痛喊出「嫌犯殺了我的弟弟」。

曾任「日本電視台」記者的木下黃太，在誠品南西店附近，目睹一名機車騎士遭砍傷。木下自拍哽咽道，手中沒有急救器材，只能試著徒手止血，但血流不停，眼睜睜看著男子失去意識，無能為力的感覺令他很心痛。

【看原文連結】

更多udn報導

門檻太低？經營這類店難賺錢卻狂開 老闆揭原因

他按摩指定「仙氣女神」見真人驚呆 網逆風吐槽

北車煙霧彈攻擊 媒體在場遭疑共犯！主播揭真相

裝嫩？林志玲「可愛蝴蝶結造型」逆齡出席活動