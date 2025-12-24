余家昶下週六公祭！張善政：家屬婉拒捐款回捐市府

在這個月19日北車、中山商圈攻擊案中，挺身而出阻止犯嫌張文而不幸犧牲的余家昶，公祭儀式下周六將在台北舉行，桃園市政府也在徵得家屬同意後，讓余家昶入祀桃園市忠烈祠，張善政並表示，余家人婉拒外界捐款，市府會再與家屬討論捐款後續處理方式。

張善政表示北車攻擊案捨身救人犧牲的余家昶，家屬婉拒捐款（攝自中天新聞）

張善政今（24日）在就職三周年記者會後受訪時表示，對於余家昶的義舉，有部分善心人士都主動捐款，其中包括中壢仁海宮就捐出了200萬元，不過余家人表示，家中經濟情況尚可，又把捐款回捐給市府，市府會再與余家討論後續處理方式。

張善政表示，下周六將會在台北舉行余家昶公祭儀式，市府也在徵得家屬同意後，會依照忠烈祠的規定，讓余家昶入祀桃園市的忠烈祠。

北車攻擊案捨身救人犧牲的余家昶（攝自中天新聞）

桃園市政府則表示，有關余家昶入祀忠烈祠儀式，預計在明年忠烈祠春祭期間正式辦理。

