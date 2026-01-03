社會中心／綜合報導

上個月底北捷發生隨機殺人事件，見義勇為的余家昶為了阻止張文，不幸在這場攻擊中，中刀身亡，今天（３日）下午，余家昶的告別式在台北第二殯儀館舉行，他的大女兒在唸祭文的時候，哽咽表示，大家都說你是英雄，但我希望你不是，聽了讓人相當心碎。

台北捷運上個月發生張文隨機殺人事件，造成4人死亡的悲劇，見義勇為而不幸身亡的英雄余家昶，周六在台北市二殯舉行告別式。她的女兒悲痛念出祭文，訴說對父親的思念，讓人聽了相當心碎。余家昶女兒：「以後每每看到我都會想起你，我現在有多難過，就代表我有多愛你。」余家昶的大女兒哽咽回憶起和父親的點點滴滴，在祭文中表示，這一切都好不真實，原以為你會跳出來說：嚇到了吧？沒想到您竟是永遠的離開我們，大家都說你是英雄，但我希望你不是，最後大女兒更引用作家余華在"第七天"這本書裡的一段話，親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨。

廣告 廣告





余家昶今告別式、入忠烈祠 女兒哽咽：希望你不是英雄

余家昶今告別式、入忠烈祠 女兒哽咽：希望你不是英雄（圖／民視新聞）

余家昶的親友難掩悲痛情緒，數度淚崩，除此之外前來弔唁的總統府副秘書長何志偉、台北市長蔣萬安等人，也在告別式中忍不住紅了眼眶，並致贈褒揚狀感念余家昶，在生死存亡之際，捨身救人，而民眾手寫的悼念紙條，也會隨著余家昶一同火化。台北市議會議長戴錫欽：「余家昶棺木也覆蓋了台北市的市旗跟中華民國的國旗，根據我所了解，那面大家所留言的紀念余先生的這個牆，跟所有的相關的留言紙條，也會隨著余先生的大體一起火化，送他到西方極樂世界。」









余家昶今告別式、入忠烈祠 女兒哽咽：希望你不是英雄

余家昶今告別式、入忠烈祠 女兒哽咽：希望你不是英雄（圖／民視新聞）

告別式結束後，余家昶將會入桃園的忠烈祠，正義身影永留國人心中。





原文出處：余家昶今告別式、入忠烈祠 女兒哽咽：希望你不是英雄

更多民視新聞報導

永遠的英雄！余家昶獲頒雙城褒揚狀、國旗覆棺致最高敬意

花蓮國中老師寒流雨夜騎車自摔 滑入對向車道遭撞「頭部重創」不治

低溫來襲！北市OHCA送醫7人 僅救活1人

