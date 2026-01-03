余家昶今日辦告別式 總統府頒褒揚令

告別式會場入口前，有兩面貼滿便利貼的追思牆，滿滿都是民眾的悼念字句，1219隨機攻擊事件造成多人傷亡，余家昶先生在第一事發現場台北捷運台北車站M8出口處，見義勇為阻止兇嫌卻不幸身亡，3日舉行告別式。

「請何副秘書長致贈褒揚令，」司儀聲音傳來。總統府副秘書長何志偉代表總統府頒發「褒揚令」，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政也親自前往上香致意，並致贈「褒揚狀」，並為棺木覆蓋台北市市旗，再由總統府副秘書長何志偉覆蓋國旗，致上最高敬意。

司儀表示，「中華民國國旗覆棺榮典開始。」

余家昶先生的女兒也在靈堂上道盡對父親的思念，也引用作家余華《第七天》中的話形容失去至親的感受，「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨」。

國民黨台北市議會議長戴錫欽指出，「家屬是非常非常的低調，但是來自於各界的關懷，及對余家昶先生的一個義舉，我想不管代表哪一個單位都表示對他推崇之意。甚至我看到捷運公司董事長還行了跪拜禮，來表達捷運公司對於余先生能夠挺身而出，幫助了很多可能遭到傷害的一些無辜民眾，表達他們最高的一個敬意。」

戴錫欽也透露，民眾留下的紀念留言與紙條，將依照家屬意願隨同余先生的大體一同火化前往西方極樂世界。