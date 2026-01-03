余家昶今辦告別式將入忠烈祠 國旗蓋棺致最高敬意

余家昶3日舉辦告別式。（圖／林冠吟攝）

北捷1219殺人事件中，余家昶奮勇阻止張文，避免造成更大傷亡，但自己卻也在過程中不幸身亡。余家昶的家屬也在3日悲慟舉辦告別式，對此，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政也特別前往上香致意，並致贈褒揚狀，並為棺木覆蓋台北市市旗，再由總統府副秘書長何志偉覆蓋國旗，致上最高敬意。

余家昶告別式中，先由台北市長蔣萬安也代表台北市政府，為余家昶棺木蓋上台北市旗；再由總統府副秘書長何智偉代表總統府致意，為余家昶棺木覆蓋國旗。

台北市市長蔣萬安與桃園市長張善政3日前來靈堂上香，同時致贈褒揚狀，指出余家昶於1219北捷隨機殺人事件中，奮勇制止，不顧自身安危，置自身性命於度外，阻止張姓犯嫌造成更大傷亡，因此特意前來致贈褒揚狀。

而根據內政部發佈的「國旗覆蓋靈柩實施要點」，共有6種情形得以國旗覆蓋靈柩，包含現任或卸任元首、副元首逝世、因公殉職或為社會公義犧牲、於專業領域有特殊貢獻等。其中，得以國旗覆蓋靈柩者，包含現任或卸任元首、副元首逝世，或是對國家、社會具重大貢獻，逝世後經總統明令派治喪大員治喪者，以及依相關條例獲頒勳章、功績獎章、楷模獎章、獲褒揚者，依忠烈祠祀辦法入祀忠烈祠者。

實施要點中也明訂，因公殉職或為社會公義犧牲，以及於專業領域有特殊貢獻者，經遺屬提具相關證明文件、中央目的事業主管機關證明者，報內政部同意後，也得以國旗覆蓋靈柩。

此外，余家昶的大女兒在告別式上邊啜泣邊唸出準備好的祭文，回想起與父親相處的點點滴滴，曾經的不好與好如今全成為回憶。她哽咽表示，「多希望在處理完這一切後，你會跳出來跟我說，『嚇到了吧？』。」

