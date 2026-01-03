余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是

余家昶3日舉辦告別式，大女兒悲慟念祭文表示，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」。（圖／林冠吟攝）

北捷1219殺人事件中，余家昶奮勇阻止張文，避免造成更大傷亡，但自己卻也在過程中不幸身亡。余家昶的家屬也在3日悲慟舉辦告別式，妻女在告別式上哀痛唸出祭文，寫出對父親的思念，余家昶的大女兒哽咽表示，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」、「多希望在處理完這一切後，你會跳出來跟我說，『嚇到了吧？』」，場面令人鼻酸。

余家昶的大女兒在告別式上邊啜泣邊唸出準備好的祭文，回想起與父親相處的點點滴滴，曾經的不好與好如今全成為回憶。她哽咽表示，「多希望在處理完這一切後，你會跳出來跟我說，『嚇到了吧？』。」

她說，曾經在書裡讀過一段話，「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨。」，如今她終於聽懂這句話的意思。

她哽咽指出，思念會存在在你曾生活過的每一個角落，時間或許能弭平傷痛，但思念不會，我們會一直想你。

