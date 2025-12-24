余家昶兒時常隨父去忠烈祠！ 余母曝其父曾參與策畫
桃園市 / 綜合報導
北捷19日發生隨機殺人案，第一位受害者就是在台北車站，奮不顧身擋下兇手張文，成功阻止更大的傷亡，卻因此犧牲的英雄余家昶。 一名自稱「張嫌兄長」的人也特別獻上花束，手寫下滿滿兩頁卡片，字句真誠的感謝余媽媽。雖然痛失愛子， 但余媽媽表示，余家昶的父親曾參與大直忠烈祠策畫，也都將年幼的余家昶帶去忠烈祠，所以他從小就充滿正義感，也希望英勇犧牲的他能入祀忠烈祠。對此，桃園市長張善政也證實，余家昶將入祀桃園忠烈祠。
整整兩頁手寫卡片，以工整的字跡，寫滿對英雄余家昶的母親，最真心的感謝，但開頭卻寫下，我知道我的立場，根本沒資格在此處為您獻花，因為寫下這段溫暖文字的人，在文末署名是張嫌兄長。
余家昶母親說：「我現在一個希望就是說，給他進入忠烈祠。」提起兒子余家昶，為了救人英勇犧牲，余媽媽縱使心中萬分不捨，仍相當以兒子為傲，她說兒子從小就充滿正義感，因為常跟爸爸去忠烈祠耳濡目染，余家昶母親說：「在忠烈祠剛開始蓋的時候，(余爸爸)他就在那裡策畫，啊那個時候這個余家昶，就剛好差不多3歲4歲的時候，每天都帶他去忠烈祠。」
余媽媽表示，余家昶出生於軍人家庭，父親是上校退伍軍人，甚至也參與過大直忠烈祠的設計，余家昶母親說：「忠烈祠裡面的那個小姐都很疼愛他，都買東西給他吃，就吃得都胖胖嘟嘟的。」
國民英雄余家昶，雖然不是因為戰爭殉職，沒辦法入祀從小長大的大直忠烈祠，但英勇救人的行為仍值得被紀念，也確定將入祀桃園忠烈祠，不只余家昶充滿正義感，余家人也都相當善良。
桃園市長張善政說：「他們覺得說他們經濟狀況還可以，所以他們把這個捐款，又回捐到我們市府，讓我們市府對於更需要救助的朋友，來運用這筆捐款。」婉拒外界200萬善款，選擇將愛傳下去，讓更需要的人能得到幫助，雖然余家昶捨身救人英勇犧牲，但他正義又勇敢的行為，將永存於大眾心中。
以兒子余家昶為榮！ 余媽媽：不怨恨張文 別怪罪他父母
余家昶身殞家屬回捐善款 桃市府：與家屬討論運用
感念余家昶捨命抵禦 民眾獻花.北捷將設悼念牆
