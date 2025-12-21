余家昶北捷挺身擋刀慘死…友淚揭10年前討論鄭捷案：10年前的話你實現了

社會中心／綜合報導

57歲余家昶在捷運站孤身肉搏張文，成功阻止更大傷亡，自己的背部卻遭猛砍，傷及肺部、心房送醫不治，成為首位罹難者。（圖／翻攝畫面）

嫌犯張文（27歲）於北捷台北車站隨機傷人，金融業專家余家昶（57歲）見義勇為，以肉身阻擋兇嫌，不幸遭刺穿心肺犧牲。全台民眾於案發地獻花悼念，昔日同袍淚訴余男十年前曾承諾「遇事定會挺身」，最終捨身取義，英雄行徑令各界動容。

北捷19日發生震驚社會的隨機傷人案，張男於台北車站及中山商圈一帶持刀犯案。當時，家住桃園、每日通勤至台北上班的余家昶，在下班搭乘捷運抵達台北車站後，於轉乘途中遇上恰好欲行兇的張男。現場群眾四處逃竄，唯獨余男奮不顧身趨前攔阻，試圖以肉身擋下攻擊，卻不幸遭兇嫌一刀貫穿左側肺葉直達左心房，送醫後宣告不治。檢警相驗後感嘆，余男行徑是極為罕見且無私的見義勇為。

針對余家昶身分，起初一度誤傳其為保全人員，但經友人澄清，余男退伍後便深耕金融業，是一名資深的理財專家與操盤手，平日在台北101附近的金融機構服務。余男捨身救人的義舉引發社會高度關注，民眾自發性前往北捷M7出口獻花、留下感謝卡片，讚譽其為「台灣英雄」，更有人發起號召，認為這才是社會真正該記住的名字，並建議應讓其入祀忠烈祠。

證券員工肉身阻張文，網友慟：謝謝您守護台北。（圖／翻攝畫面）

案發後隔日，余男相識30年的好友林先生也前往現場致哀。根據《民視》報導，林先生受訪時悲慟表示，兩人自當兵服役時相識，余男平日富正義感且學識淵博。他回憶十多年前鄭捷事件發生時，兩人曾私下探討，當時余男便堅定表示若遇到類似事件「一定會挺身阻止」，如今想來讓他不禁淚訴：「十幾年前講的話，你今天實現了，你的勇敢我們都記在心裡面。」

余男的犧牲有效阻斷了兇嫌後續可能造成的更大規模傷亡。目前社會各界除表達深切哀悼外，也持續關注相關單位對於英雄家屬的後續撫卹與表揚。



