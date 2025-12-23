余家昶北捷捨身救人亡 張善政:入祀忠烈祠.申請褒揚令

社會中心／賴國彬 陳妍霖 曾宸洛 桃園報導

北捷攻擊事件震驚全台，其中，57歲余家昶見義勇為不幸喪命，讓高齡老母無法接受，不過她今天（23日）透過鏡頭，公開呼籲，事情是張文做的，跟他的父母無關。至於余媽媽一直希望兒子能入祀忠烈祠，桃園市長張善政在臉書表示，不只入祀忠烈祠，還要為他申請褒揚令。

「為我兒子很光榮，我感謝大家，感謝全國的人！」眼眶泛紅，雙手合十，不斷點頭感謝，高齡80多歲的余家昶母親在痛失兒子余家昶後，23日再度面對媒體鏡頭，心情平靜不少。

余家昶母親表示，「我但願我們全國各界給他(張文)爸爸媽媽有一個安慰，事情是他兒子做的，跟他爸爸媽媽沒有關係」。

強調張文所作所為，和父母無關，懇求社會大眾不要再去苛責張文父母。

余家昶母親表示，「他(張文)可能就是有一種什麼，心裡不舒服的時候，他才發生這樣子的事情，以前鄭捷還不是這樣子，鄭捷還沒有那麼恐怖，他(張文)比鄭捷恐怖」。





杜汶澤原本要捐款給余家人最後被婉拒（圖／翻攝自''杜汶澤臉書''）





而在台定居的港星杜汶澤，想捐款給余家人，在臉書PO文說，22日透過秘書請桃園市議員彭俊豪幫忙詢問聯繫，得到回覆說，余媽媽以''家境尚可，婉拒捐款''。讓杜汶澤感性直呼，「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是」。

民進黨桃園市議員彭俊豪指出，「杜汶澤杜先生希望捐一筆善款給余媽媽，所以我就聯繫了當地的里長，彭石松彭里長來跟余媽媽做聯繫，不過余媽媽就表示說家境尚可，所以就婉拒了杜先生的好意，這陣子呢其實有非常多善心人士都希望捐款給余媽媽，不過余媽媽都非常的低調客氣」。

余媽媽希望兒子見義勇為事蹟，可以入忠烈祠，她的心願，桃園市長聽到了。









張善政臉書PO文說將安排余家昶入祀桃園忠烈祠（圖／翻攝自''張善政臉書''）

張善政在臉書po文表示，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，同步向中央申請褒揚令，要向余家昶先先生致上最高敬意，感謝他的挺身而出。入祀儀式，將在115年忠烈祠春祭期間辦理，永遠留作後人憑弔追思。





