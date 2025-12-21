余家昶北車阻犯嫌捨命犧牲 友人發文悼念「值得入忠烈祠」 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

台北市19日發生隨機攻擊事件釀4死，57歲余家昶見有人在台北車站M7出口丟煙霧彈時，隨即上前阻止，卻不幸遭反刺身亡。余男好友在網上發文悼念，好友提及，余家昶是他這15年最知心的好友，他們一起學習，一起談論，常常聊到深夜，「就是一個這麼熱血的人，正義熱血，犧牲了自己，只為了讓傷害降到最低，我非常不捨」。

友人親述，他認識的余家昶，是太太眼中的好先生，是小孩中的好爸爸，每天來往台北桃園之間，勤奮的生活，永遠看到他就是這麼幹勁十足，滿腦子的股票專業、命理知識，就是一個這麼熱血的人，正義熱血，犧牲了自己，只為了讓傷害降到最低，令人非常不捨。

廣告 廣告

友人提及，少了一個深夜的朋友，少了一位一生的知己。他說，「家昶，我再也無法與你深夜常聊，再也無法互相關心，兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被流傳，更值得入忠烈祠，因為你值得。」

此文一出引來眾多網友留言表示，「沒有他擋掉一整箱汽油彈，會有更多傷亡」、「謝謝您以自身性命救了許多人」、「感謝余先生的壯烈犧牲，阻止了更可怕的災禍」。也有許多網友贊同，希望將余男事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為，說明英勇事蹟永遠懷念他。

照片來源：Threads 翻攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

花蓮縣府宣布擴大調整「約用技術人力」薪點 徐榛蔚：留任優秀人才

台北國際馬拉松今登場 蔣萬安視察整備：維安升級安全最優先

【文章轉載請註明出處】