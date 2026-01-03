余家昶告別式低調舉行 蔣萬安、張善政到場致敬

（中央社記者陳昱婷台北3日電）余家昶19日在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌而喪命，家屬今天低調舉行告別式，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政皆到場致意。棺木最後覆蓋上國旗，隨同民眾悼念紙條一同火化。

27歲張文19日在台北捷運台北車站及誠品生活南西店周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡。余家昶當時在台北車站M7出口處，為制止張文而傷重不治。

許多感佩余家昶勇氣的民眾，事後自發前往現場獻花致敬，台北捷運公司順應設置暫時性悼念牆，供民眾放置花束及寫下緬懷和感謝。配合告別式今天舉行，籌辦單位昨天已將現場的感念與追思運載到會場。

總統府副秘書長何志偉、蔣萬安、張善政、台北市議會議長戴錫欽及台北捷運公司董事長趙紹廉等皆到場上香致敬，蔣萬安、張善政頒發褒揚狀，何志偉也代表總統府頒發褒揚令，並在現場演奏國歌過程中於棺木上覆蓋國旗。

原先設置在捷運台北車站的悼念牆今天移至告別式外，民眾滿滿的追思與感謝在最後隨同余家昶大體一同火化。

現場未開放媒體採訪，余家昶妻女日前也透過聲明表示，籲請各方尊重他們身心悲痛尚須修復的空間，若有想要捐款慰問，社會尚有其他弱勢或需援助的個人或團體，籲請以余家昶名義向其他個人或公益團體為捐款，讓余家昶的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。（編輯：張銘坤）1150103