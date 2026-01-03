余家昶告別式國旗蓋棺 女兒悲泣：希望你不是英雄

北捷英雄余家昶告別式今天舉行，家屬不捨告別。（圖：余媽媽提供）

北捷1219隨機攻擊事件中，余家昶為了制止張文扔汽油彈，遭對方持刀砍殺身亡。余家昶的家屬在今天（3日）舉辦告別式，由總統府副秘書長何志偉覆蓋國旗，致上最高敬意。但家屬悲痛不已，2個女兒哽咽啜泣，祭文充滿了對父親的思念，令人鼻酸。

余家昶的告別式，台北市長蔣萬安和桃園市長張善政特地到靈堂上香，同時致贈褒揚狀，指出余家昶不顧自身安危，置自身性命於度外，阻止張姓犯嫌造成更大傷亡。蔣萬安也代表台北市政府，為余家昶棺木蓋上台北市旗；再由總統府副秘書長何智偉代表總統府致意，為余家昶棺木覆蓋國旗。

廣告 廣告

余家昶大女兒表示「大家都說你是英雄，但我希望你不是」、「多希望在處理完這一切後，你會跳出來跟我說『嚇到了吧？』，「思念會存在在你曾生活過的每一個角落，時間或許能弭平傷痛，但思念不會，我們會一直想你」，並引用作家余華《第七天》「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨」。

小女兒也哽咽表示「希望你托夢給我，讓我能賺大錢，帶姊姊跟媽媽環遊世界」。在場的人都為之落淚，深深感謝余家昶的英勇及救人義舉。

台北市議長戴錫欽則說，原本設置在捷運台北車站（M7 出口通道）及中山站的民眾留言牆和紀念紙條，已完整轉移到告別式現場。捷運公司已預先把約590張民眾留言掃描拍照成電子檔，交由家屬留存紀念。據他所知，民眾留下的紀念留言和紙條，將依照家屬意願隨同余先生的遺體一同火化。