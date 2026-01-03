余家昶告別式 大女兒喊「希望你不是英雄」親友淚崩

1219台北隨機傷人案中，捨身救人的余家昶今（3）日告別式，包括總統府副秘書長何志偉、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人都前往致意。余家昶的大女兒在唸祭文時淚崩說，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」，讓現場親友忍不住落淚。

致最高敬意！ 北捷董事長趙紹廉哀悼行跪拜禮

台北車站內讓民眾悼念的留言牆被搬到告別式現場，北捷公司董事長趙紹廉率同仁出席，更直接行跪拜禮，哽咽表達不捨與感謝之意。

台北車站內讓民眾悼念的留言牆被搬到現場。圖／台視新聞

祭文表達對父親思念！ 余家昶小女兒淚提「來託夢」

余家昶女兒所唸的祭文，更令人悲痛，大女兒對父親說，她多希望一切結束後，您能像過去一樣，笑著對我說，「嚇到了吧？」並淚崩表示，「大家都說你是英雄，但我希望你不是。」她還引用作家余華《第七天》中的話說，親人的離去，不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，以表達對父親的無盡思念。余家昶的小女兒也含淚提到，希望父親可以託夢給她，話語中充滿對父親的不捨。

余家昶的女兒所唸的祭文，令人悲痛。圖／台視新聞

告別余家昶！ 中央、地方多位代表出席告別式

為表達感佩與悼惜英才，總統府副秘書長何志偉、台北市長蔣萬安和桃園市長張善政，也親自到公祭現場上香致意，並頒發褒揚令和褒揚狀，更在余家昶的棺木上覆蓋台北市旗與國旗。

台北市議長戴錫欽也指出，紀念余先生的留言牆及所有相關紙條，將隨著余先生的大體一同火化，送他前往西方極樂世界。

余家昶先生告別式後，預計今年春季入祀忠烈祠，這位正義英雄也將永遠烙印在每個人的心中。

