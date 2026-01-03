余家昶告別式 女兒哽咽「希望你不是英雄」

北捷去（2025）年12月發生隨機攻擊事件，今（3）日舉辦英勇抵抗嫌犯不幸身亡的余家昶告別式。（圖／東森新聞）





北捷去（2025）年12月發生隨機攻擊事件，今（3）日舉辦英勇抵抗嫌犯不幸身亡的余家昶告別式。台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都到場致意，在棺木上覆蓋台北市市旗，並由總統府副秘書長何志偉覆蓋國旗，致上最高敬意。

2025年12月19日台北捷運隨機攻擊事件，余家昶挺身而出阻止更多傷亡，家屬3日舉辦告別式，台北市長蔣萬安為棺木覆蓋台北市市旗。

司儀：「台北市市旗，覆棺儀式開始。」覆旗儀式莊嚴隆重，覆旗委員還包括副市長林奕華、警察局長李西河、消防局長莫懷祖以及北捷公司董事長趙紹廉。

總統府副秘書長何志偉接著覆蓋國旗，並且頒發褒揚令，向這位英雄致上最高敬意。

在家祭上余家昶的大女兒哽咽表示，大家都說父親是英雄，但她希望父親不是英雄，令在場人士鼻酸。

會場外貼滿當初在北捷悼念牆上民眾寫下的卡片，而北捷也將這些心意整理成590張A4大小留言卡，讓這些卡片隨著余家昶一起火化，之後他也將入祀桃園忠烈祠，感謝他成為我們的英雄。

