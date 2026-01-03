余家昶告別式 總統頒褒揚令

五十七歲余家昶在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌而喪命，家屬三日在台北市懷愛館舉行告別式，台北捷運公司將原先設立在台北車站Ｍ七出口處的悼念牆搬到現場，呈現社會大眾對余家昶的追思與哀悼。 （中央社）

記者王超群∕台北報導

一二一九捷運台北車站及中山南西商圈隨機攻擊事件中捨身阻攔犯嫌而犧牲的五十七歲桃園市民余家昶告別式三日在台北市懷愛館舉行，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都到場致意，先前民眾留下的紀念留言與紙條，將隨余先生的大體一同火化前往西方極樂。

蔣萬安、張善政頒發褒揚狀，何志偉代表總統府頒發褒揚令並在棺木上覆蓋國旗，致上最高敬意。

北市議長戴錫欽受訪表示，自事件發生至告別式期間，北市府社會局、民政局、桃園市政府及捷運公司都與家屬保持密切聯繫，家屬雖然非常低調，但各界仍非常感念，包含北捷董事長趙紹廉也在現場行跪拜禮，致上最高感謝。

而原本設置於捷運台北車站及中山站的民眾留言牆與紀念紙條，也完整移至告別式現場，捷運公司先將約五百九十張民眾留言掃描拍照成電子檔，交由家屬留存紀念。