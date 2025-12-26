余家昶妻女婉拒捐款！盼尊重隱私勿合成照片 「這方式」延續愛和勇氣

余家昶妻女透過律師，發出5點聲明。

1219北捷隨機攻擊事件，57歲余家昶第一時間攔阻犯嫌，不幸遭砍身亡。余家昶妻女今（26日）透過律師發表五點聲明，感謝各界關懷支持，但希望能夠尊重家屬個人隱私，勿再合成或散播余家昶及家屬照片。余家也婉拒各界捐款，如想表達謝意，可以用余家昶名義捐給其他需要的個人或公益團體，讓余家昶的愛和勇氣，得以延續在社會每一個角落。

余家昶家屬今天發表最新聲明，首先提到自事發以來，承蒙政府、社會大眾及各方之關懷與支持，身為受害人家屬均深感於心，特此鄭重銘謝。

然而，部分媒體持續以文字或影音方式曝光家屬姓名、相貌及各項余家昶身後事宜細節，已使家屬不堪其擾，且嚴重侵害家屬的個人隱私，如有揭露上述事宜者，請立即撤除該等新聞報導或評論。此外，家屬了解社會大眾基於感念余家昶見義勇為的行為，自行合成他及家屬的照片，於網路平台散佈或公開以表達緬懷之意，「家屬對此能理解與感謝，但請顧慮家屬仍處痛失至親情緒尚未平復之際，特此籲請社會大眾，勿再繼續合成製作或續為散佈，謹表謝意。」

針對社會各界希望能捐款慰問，家屬也婉謝捐款，強調社會各界仍有其他弱勢或待需援助個人及團體，若欲表達對於余家昶的敬謝之意，希望能以余家昶的名義，向其他個人或公益團體捐款，讓他的愛與勇氣，得以延續於社會每一個角落。最後余家昶遺孀和兩位女兒重申，未接受任何媒體朋友之約訪、報導，也希望各方尊重家屬身心悲痛尚須修復之空間，日後亦不同意接受任何媒體採訪。