余家昶妻女聲明婉拒捐款 「讓他的愛與勇氣延續於社會每一角落」

北市隨機殺人案，北捷M7處民眾悼念捨身救人的余家昶。廖瑞祥攝



台北市日前發生隨機殺人案件，當時下班正要回家的57歲余家昶英勇攔阻兇嫌，擋下汽油彈引燃，他因此不幸喪命，卻在第一時間避免更多人傷亡。余家昶的遺孀和兩個女兒發布聯合聲明，婉謝各界捐款，籲請回捐給其他公益團體，讓余家昶的愛與勇氣延續於社會每一個角落。

余家昶的遺孀和兩個女兒聲明表示，社會各界藉各管道向他們捐款表達慰問之意，但社會上有其他弱勢或待援助的個人和團體，籲請各界如果欲表達對於余家昶的敬謝之意，得已余家昶的名義捐款給其他個人或公益團體，讓余家昶的愛與勇氣延續於社會每一個角落，謹此婉謝。

此外，余家昶戶籍在桃園市，桃市府23日表示，在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，入祀儀式預計在明年忠烈祠春祭期間正式辦理。

市長張善政說，桃園市有些善心人士捐款，但余家非常溫暖，覺得自己的經濟狀況還可以，所以把捐款回捐給市府，讓市府未來對於需要被捐助的朋友，可以運用這筆捐款，他要特別感謝余先生的家屬。

