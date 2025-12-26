余家昶妻女聲明 未接受約訪 勿侵害個人隱私、合成散布家屬照片

台北捷運台北車站19日發生隨機攻擊案，設籍桃園市的余家昶攔阻殞命。余家昶妻女今天（26日）透過律師發表聲明，未接受任何媒體的約訪、報導，感謝各方關懷，但籲請勿再合成、散布余家昶及家屬的照片，想慰問者可以余家昶先生名義捐款公益團體或個人，讓余家昶的愛與勇氣延續社會每一個角落。

台北捷運公司為緬懷19日隨機攻擊案中為制止犯嫌張文而喪命的余家昶，25日起在台北車站M7出口設置悼念牆，讓民眾可以前來追思致意。（中央社資料照）

余家昶的妻女透過穩建聯合法律事務所、律師馮韋凱代發聲明表示，感謝政府、社會大眾及各方關懷與支持，但部分媒體以文字或影音方式曝光他們的姓名、相貌及各項余家昶身後事等細節，已使他們不堪其擾，若有媒體有揭露上述事宜且侵害個人隱私情事者，請立即撤除該等新聞報導或評論。

余家昶妻女聲明說，能理解各界緬懷之意，但請顧慮他們仍處痛失至親情緒尚未平復之際，籲請社會大眾勿再繼續合成製作或散佈余家昶及家屬照片。

聲明說，若有想要捐款慰問妻女，社會尚有其他弱勢或需援助的個人或團體，籲請以余家昶先生名義向其他個人或公益團體為捐款，讓余家昶的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落，謹此婉謝。

聲明表示，余家昶妻女未接受任何媒體的約訪、報導，日後也不同意接受任何媒體採訪，再次籲請各方媒體尊重他們身心悲痛尚須修復之空間，祈請諒察。