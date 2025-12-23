余家昶媽媽喊「事情是張文做的，跟他爸媽沒關係！」網哭：難怪教出英雄

社會中心／黃韻璇報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。昨（23）日張文父母現身下跪，替兒子向社會大眾道歉，捨身救人英雄余家昶的媽媽同日受訪時則懇求社會大眾「不要再去指責他的父母」，一席話讓網友淚嘆「難怪能教出英雄」。

23日張文父母首度受訪，面對媒體大眾連說4次對不起，張文爸爸表示，「大家好，我們張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，以及對受害人及其家人無法彌補的傷害，很痛苦，我們想在此向大家說對不起，對不起，對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查，謝謝各位，接下來我們會全力配合司法的調查，謝謝各位」，並當場下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。

捨身救人英雄余家昶的媽媽同日也接受採訪表示，不知道張文的動機是什麼，之前大家都不認識他，也跟他無怨無仇，事情是他做的，他也往生了，跟他的爸爸、媽媽沒有什麼關係，希望社會大眾不要再去苛責他的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。

余媽媽還說，張文應該是心理有不愉快才這樣做，以前鄭捷也是這樣，他比鄭捷還要可怕，事情就這樣發生了，現在社會很不安全，大家都心慌慌的，大家隨時要提高警覺，兒子為這件事犧牲，最後唯一的希望是政府能夠讓兒子進忠烈祠。

余媽媽的一席話讓數十萬網友相當感動，紛紛留言表示「余媽媽讓我看見世間上的活菩薩」、「失去兒子她不是恨，她把張文當作另一個不快樂的孩子在看待」、「原生家庭教育真的會影響人的一生」、「向余媽媽致敬」、「很敬佩余媽媽，但換成是我，我做不到…我應該沒辦法那麼快放下」、「能教出一位為大眾犧牲生命的英雄，看起來，真的不意外」、「余媽媽真的很善良，難怪能生出余伯伯這種熱心勇敢的英雄」。

