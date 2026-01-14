余家昶家屬回捐300萬善款至桃市專戶 延續愛與幫助

（中央社記者葉臻桃園14日電）余家昶去年在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌喪命。桃園市政府今天說，余家將新台幣300萬元善款回捐至「桃園市社會救助金專戶」，延續愛與幫助，市府今天也頒發感謝狀給捐助單位。

27歲張文去年12月19日在台北捷運台北車站及誠品生活南西店周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡，桃園市民余家昶當時在台北車站M7出口處，為制止張文而傷重不治。

桃園市長張善政上午主持市政會議時表示，事發後財團法人中壢仁海宮及財團法人技嘉教育基金會第一時間主動捐款慰問家屬，但家屬考量自身經濟狀況尚可，決定將捐款全數回捐市府社會救助金專戶。

張善政表示，市府將妥善運用善款、延續社會溫暖，今天也頒發「援助台北無差別攻擊事件受害者家屬感謝牌」給中壢仁海宮及技嘉教育基金會。

桃園市政府社會局表示，當時中壢仁海宮捐助200萬元、技嘉教育基金會捐助100萬元，合計300萬元捐款；這300萬元慰問金由家屬全數回捐至「桃園市社會救助金專戶」，期盼能為更多弱勢族群提供幫助。（編輯：龍柏安）1150114