余家昶家屬最新聲明曝！他「肉身擋刀」犧牲…盼讓愛、勇氣延續每個角落

北市從事金融業的資深理財專家余家昶(戴眼鏡者)，日前因下班，遭遇27歲男子張文，在北捷犯隨機殺人，當下以肉身擋刀，因捨命犧牲。（圖／翻攝畫面）

北市從事金融業的資深理財專家余家昶，日前因下班，遭遇27歲男子張文在北捷犯隨機殺人，余當下以肉身擋刀，因捨命犧牲，才讓傷害未擴大，他的英雄事蹟，令各界讚揚並紛紛送暖，但余家人認為經濟狀況善可，婉拒相關捐款，今天（26日）再發最新聲明，重申社會各界尚有其他弱勢或需援助，如要表達謝意，可以余家昶名義向其他個人或公益團體為捐款，讓愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。

回顧余家昶生前背景，他從事金融業多年，是名資深理財專家，在台北101附近的金融機構上班，余的媽媽日前受訪時透露，兒子從小性格耿直、凡事以家庭為重，是鄉里間公認的孝子，爸爸則是上校退伍，曾參與忠烈祠策劃，因此，3歲時，就緊跟在父親身邊，耳濡目染下，養成熱心助人的正義個性。

余家昶捨命犧牲8旬老母親以她為榮，但仍難掩對愛子離世的哀痛。（圖／翻攝畫面）

然而，12月19日在北捷碰上張文執行隨機殺人行動，當天余家昶挺身而出，以肉身擋刀，不幸犧牲。案發後，家屬雖哀痛，但都婉拒各界捐助，只盼他能安排入祀忠烈祠。

今天（26日）家屬最新聲明中提及，先父今年12月19日於捷運臺北車站因防範公眾遭受攻擊而不幸遇刺辭世，自事發以來蒙政府、社會大眾及各方之關懷與支持，本人身為受害人家屬均深感於心，特此鄭重銘謝。

余家昶捨命犧牲的英勇事蹟，令各界讚揚；對此，家屬表示，社會各界藉各管道向表達捐款慰問之意，然我國社會各界尚有其他弱勢或需援助之個人及團體，如欲表達對於先夫（父）敬謝之意，家屬籲請得以先夫（父）余家先生之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓先生及爸爸的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落，謹此婉謝。

關於此案，台北捷運將於昨天（25日），在B1層通往M7出口的通道，設置一處暫時性的悼念牆，讓民眾作為哀思與感念的空間。

