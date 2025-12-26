余家昶家屬發最新聲明！盼外界「尊重隱私、停止曝光」 避免二次傷害

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

「北捷英雄」余家昶家屬稍早透過律師發表聲明，除感謝各界關心外，也鄭重呼籲媒體與社會大眾，停止對家屬個人隱私的曝光與網路合成影像的散布，盼能給予家屬必要的空間，陪伴彼此走過失去至親的傷痛。

余家昶家屬稍早透過律師發表聲明，除感謝各界關心外，也鄭重呼籲媒體與社會大眾，停止對家屬個人隱私的曝光與網路合成影像的散布。（圖／記者 盧逸峰攝）

家屬在聲明中指出，迄今已有部分媒體以文字或影音方式，揭露家屬姓名、相貌，以及余家昶身後事宜的相關細節，相關報導已使家屬不堪其擾，並嚴重侵害個人隱私。家屬也正式請求，若有涉及揭露隱私的新聞內容或評論，請立即撤除，以顧及受害者家屬情緒，避免造成進一步傷害。

此外，家屬在聲明中也提到，理解社會大眾基於感念余家昶見義勇為的精神，透過合成照片或影像的方式在網路平台散布、表達追思之意，對此心存感謝。然而，家屬坦言，自己仍處於痛失至親、情緒尚未平復的階段，相關影像的持續流傳，反而加重心理負擔。

家屬懇請社會大眾，停止製作、轉傳或散布相關合成影像，盼能以更溫柔且尊重的方式，紀念余家昶的勇氣與善行，讓家屬得以在不受打擾的情況下，慢慢撫平傷痛。



