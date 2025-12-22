余家昶將入祀忠烈祠？「阻止張文縱火、行兇」不幸遇害 劉世芳回應了

北捷張文事件社會譁然，57歲桃園市民余家昶在第一時間阻擋張文、與之搏鬥，最終身受重傷不幸身亡，令民眾大感不捨；針對各界「余家昶應入祀忠烈祠」的聲音，內政部長劉世芳表示，內政部立場非常清楚，會尊重家屬，內政部會馬上連絡余家昶原籍桃園市政府，並全力協助。

國民黨立委黃建賓質詢時問，在這次攻擊事件中，57歲的余家昶勇敢挺身而出，用生命阻止歹徒讓傷亡減低，許多民眾都希望能讓他入祀忠烈祠，台北市長蔣萬安也說會協助向中央申請，並在捷運適當地點設紀念碑，中央會不會比照挖土機超人林鴻森，以「冒險犯難、壯烈成仁」的要件讓余家昶入祀？

劉世芳表示，內政部立場非常清楚，就是尊重家屬，蔣萬安的發言她也認同，因為余家昶原籍在桃園，如果桃園市政府願意按照鏟子超人的方式，內政部會全力協助。

國民黨立委許宇甄質詢時指出，余家昶捨己救人，在張文點燃汽油彈時捨身阻止，用生命安全守護公共安全，完全符合《忠烈祠祀辦法》第3條第1項第9款「其他忠貞事蹟，足資矜式者」，內政部是否認同？劉世芳說，尊重家屬意願後會全力協助。

許宇甄建議，內政部可以依法啟動認定程序，若家屬同意，就送請忠烈祠審議機制評估，並提出具體的時程和處理方式；劉世芳說，依照上次鏟子超人的案例，內政部會連絡桃園市政府，申請後就內政部會很快核定，但還是要先尊重家屬，她也會跟桃園市政府馬上連絡。

