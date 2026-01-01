余家昶悼念牆明中午撤下！「590張A4留言」將送往英雄告別式

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台北車站、北捷中山站外去（2025）年12月19日發生無差別攻擊事件，57歲的余家昶第一時間挺身而出阻止犯嫌，避免傷亡擴大；自己卻因傷勢過重不幸身亡，見義勇為的行為感動全台。北捷隨後在台北車站B1設置暫時性悼念牆，讓民眾留下追思心意，並宣布實體獻花與留言將受理至明（2）日中午12時止，線上留言則會持續開放至告別式結束。

余家昶見義勇為的行為感動全台。（圖／北捷臉書）

北捷表示，悼念期間站務人員每天收班後，會逐一取下民眾留下的卡片與便條，整理、黏貼並掃描保存，至今共製作約590張A4留言紙卡，完整記錄各界對余家昶的感謝與不捨。

北捷表示，悼念期間站務人員每天收班後，會逐一取下民眾留下的卡片與便條，整理、黏貼並掃描保存。（圖／北捷臉書）

北捷指出，明日下午告別式籌辦單位將派員，把現場花束與留言一併運送至會場布置，整理完成的590張紙卡也會全數交付。至於現場留下的食品與飲料，考量食安因素將代為銷毀。北捷強調，所有處理方式皆已與家屬溝通並尊重其意願，家屬也請公司代為轉達想保有隱私、低調送別的心聲。

