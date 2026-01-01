余家昶悼念牆「2日中午起停止留言獻花」北捷做成590張卡片送往告別式

記者李育道／台北報導

為讓民眾表達追思，北捷於台北車站B1層設置暫時性悼念牆。（圖／記者李育道攝影）

1219隨機攻擊事件發生後，陸續有無辜受害者不幸離世，其中於第一案發現場以肉身阻擋兇嫌、見義勇為的余家昶先生，因傷重不治，感動社會各界。為讓民眾表達追思，北捷於台北車站B1層設置暫時性悼念牆，並宣布配合余先生告別式籌辦，實體獻花與留言將受理至2日中午12時止，但線上留言區仍持續開放，直到告別式結束為止。

小朋友用著自己的方式悼念英雄余家昶，惹鼻酸。（圖／記者李育道攝影）

北捷表示，這段期間民眾張貼或放置的留言貼或卡片，車站人員每日都在收班後分區取下，逐張黏貼製版，並且掃描拍照後保存，共計製作約590張A4紙卡。

北捷Ｍ7處不少民眾為英雄余家昶哀悼，滿滿的手寫卡與鮮花，北捷也將於明日將590張A4紙卡送往告別式。（圖／記者李育道攝影）

2日下午，余先生告別式的籌辦單位，將派員將悼念牆現場的留言貼和花束運載到會場進行前置布置，捷運公司整理的約590張A4紙卡和物品，也將交付給儀式籌辦單位。至於民眾表達心意留在現場的食品和飲料，因考慮食安問題，將由本公司代為銷毀。

北捷說明，對於民眾表達心意物品的處理方式，都已經和余先生家屬商談，並遵照家屬的意願。同時家屬亦請捷運公司代為表達，希望大家尊重家屬想保有隱私、不要曝光的心願。

