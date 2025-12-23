余家昶挨刀倒地 熱心民眾剛考到「急救證照」就救人

台北市 / 綜合報導

在台北車站不幸遇害的余家昶，當時身受重傷倒地，也沒了意識，不少熱心民眾見狀，紛紛加入救援行列。其中，有一位民眾Alex就分享，他當天下午5點多才上完救護課程，剛拿到急救人員證照，沒想到，馬上碰上攻擊事件，因此立刻加入救援行列、發揮所學。雖然最後沒能挽回余家昶的生命非常遺憾，但也已經感動大批網友。

台北車站案發當天，不少民眾加入救援，不斷對躺在地上，失去意識的余家昶CPR，其中一名熱心的Alex，回想起事發經過，協助急救民眾Alex說：「他趴著，然後沒有血跡，其實之後臉部上有一點血跡，那時候其實就是，我單純以為，他只是就是暈倒了，沒有意識，翻過來之後，才發現有很多血，我們兩個就開始止血。」

Alex透露，當時想都沒想，潛意識告訴自己，一定要衝上前救人，還有不少人加入行列，輪流CPR急救，希望能跟死神搶時間，協助急救民眾Alex說：「(當下)狂喊有沒有叫救護車啊，到底有沒有叫救護車啊，有沒有急救箱啊，醫藥箱這些東西，把他翻過來的時候，其實他的脈搏就已經，可以說是就是幾乎沒有，因為後面連上AED，AED都測不到。」

Alex在同天下午5點多，才剛拿到急救人員證照，他說上完課程，經過北車要搭車，就發現事態不對，好在剛受訓完，加上另一半曾是護理師，能馬上發揮功用。

協助急救民眾Alex說：「坦白說就是，我覺得這件事的結果，跟我想像中的不一樣，對，雖然說我那時候在車上，可能我的另一半就已經跟我說，可能那個大哥，已經沒有什麼希望在了，但是我其實心裡還是會覺得說，有那麼一點，有沒有那麼一點可能是，他有機會是可以活下來的。」Alex將經歷PO上網，不少網友感動直呼，謝謝他的熱心跟勇敢，雖然最後仍沒挽回生命，但已經是莫大付出。

