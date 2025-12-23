余家昶挺身制止張文殞命 杜汶澤曝余母婉拒捐款：她也是英雄

余家昶英勇阻止嫌犯張文隨機攻擊，民眾獻花悼念。(資料畫面)

台北車站、中山商圈日前發生隨機攻擊案，57歲的余家昶為制止嫌犯張文，遭利器刺殺，成為首位遇害者，也因為他英勇挺身而出，讓該起案件傷亡沒有再擴大。港星杜汶澤在臉書透露自己嘗試聯繫余家昶母親要捐款，不過遭到婉拒，他表示，會將該款項以余家昶名義捐給「華山基金會」，延續對社會的愛。

據警方調查，嫌犯張文存在雲端的犯罪計畫書顯示，他原本預計在台北車站M7出口丟擲汽油彈及煙霧彈，接著利用現場混亂持刀隨機攻擊路人，再到捷運中山站一帶百貨商圈以同樣方式犯案。然而在張文於北捷丟擲煙霧彈時，57歲的余家昶英勇衝上前阻止，讓張文計劃被破壞，不過他也遭到張文使用利器刺殺送醫不治，因為他的犧牲，讓該起案件傷亡沒有再擴大。

廣告 廣告

港星杜汶澤在臉書透露，捷運站捨命英雄余家昶住在桃園，他請桃園市議員彭俊豪幫忙詢問家屬聯繫方式，而議員回覆表示，「余家昶母親表示家境尚可，婉拒捐款，感謝大家關心！」杜汶澤則告訴余家昶母親，「你兒子是個英雄，你也是！」

余家昶母親曾表示，因從事軍職的先生去世之後仍有半俸，加上兒子們每個月都會給他新台幣4,000元花用，以及國民年金，平時自己也會種植蔬菜，生活上可以照顧自己，「唯一的希望就是希望兒子能進到忠烈祠，願菩薩能接兒子最後一程」。

因余家昶為桃園龍潭人，杜汶澤宣布經營的小杜麵館將會把原本捐助家屬的款項，以余家昶的名義捐給「華山基金會」龍潭愛心天使站，延續余家昶對社會的愛，幫助在地有需要人士。杜汶澤指出，余家昶捨己為人的英勇事蹟定將流傳萬世，「你讓我們知道這社會就算有多黑暗，再無助的人仍會看到一點光，代表全店向他們一家鞠躬致謝」。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

余男英勇捨命 立院提案助入祀忠烈祠1／北捷英雄捨身救人！內政部將協助余家昶入祀忠烈祠

余男英勇捨命 立院提案助入祀忠烈祠2／余家昶捨命阻止張文 母淚崩：以兒子為榮、希望入祀忠烈祠

張文「模仿效應發酵」 防恐維安全面升級1／嗆引爆北捷車廂炸彈 鐵警、捷警總動員維安