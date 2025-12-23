余家昶挺身制止張文殞命 網友提議捐款.余母婉拒

台北市 / 綜合報導

19日北捷隨機攻擊案中，第一名受害者就是在捷運台北車站內，捨身救人的余家昶，他奮不顧身試圖阻止張文，成功阻止更嚴重的傷亡，卻也因此犧牲，不少網友紛紛表示，要捐款給家屬，在台定居的港星杜汶澤也表示要捐出餐館一日收益，向余先生致意，但余媽媽表示，家境還可以，婉拒捐款，杜汶澤忍不住大讚說兒子是英雄，余媽媽同樣也是英雄。

在捷運台北車站裡，57歲的余家昶出腳狠踹，戴著防毒面具的張文，成功阻止對方投擲汽油彈，但他英勇救人卻命喪刀下，在台定居的港星杜汶澤，20日也在社群上轉發相關報導，表示要將他所經營的麵館，19日一日收益不扣成本，全數捐給余家昶的家屬。

桃園市議員彭俊豪說：「杜先生希望捐善款給余媽媽，不過余媽媽就表示說家境尚可，也婉拒杜先生的好意。」即便善意被婉拒，杜汶澤也表示，會將這筆捐款以余家昶的名義捐給基金會，延續對社會的愛，還大讚堅毅的余媽媽，同樣也是英雄。

不僅如此還有大批網友表示，很欽佩台灣還有這樣見義勇為的英雄，希望能奉上自己一點心意捐款給家屬，也有網友表示，很不忍心看到攻擊事情發生，希望能捐款或是提供現金幫忙家屬，數不盡的留言，全都是對余家昶的感恩。

桃園市議員彭俊豪說：「這陣子其實有非常多的善心人士，都希望捐款給余媽媽，不過余媽媽本身都非常低調客氣，也就一一的感謝大家的好意。」余家昶危急時刻挺身而出，結局卻是永遠的告別，而各界的善意也讓余媽媽，留下深刻感動。

