余家昶挺身制止張文 擬入忠烈祠...妻：將擲筊問他

台北捷運隨機攻擊事件後，罹難者家屬仍沉浸在巨大傷痛之中。台北市社會局長姚淑文昨（22）日分別前往蕭姓與余姓死者靈堂致意，代表市府慰問家屬，並了解後續協助需求。據了解，家屬情緒仍相當低落，暫時不願對外多談。

其中，北車罹難者余家昶的妻子面對外界關心始終保持低調，對於各界伸出的援手僅簡單致謝。至於是否在捷運站設置紀念碑，或讓余家昶入祀忠烈祠等相關事宜，知情人士轉述，妻子傾向以擲筊方式，詢問余家昶生前意願後再做決定。

社會局表示，目前受害者家屬仍處於哀痛階段，尊重其低調處理的選擇，市府已採取「一案一社工」方式，全程派駐專責社工陪伴協助，無論是心理支持、生活照顧或行政協助，家屬只要提出需求，社工都會即時協助並代為轉達相關單位。

余家昶曾談鄭捷「一定會挺身而出」

回顧案情，19日嫌犯張文在捷運台北車站站區犯案，現場民眾驚慌逃離之際，57歲的余家昶見義勇為上前制止，卻遭嫌犯持刀攻擊，利刃貫穿左側肺葉並刺中左心房，傷勢過重當場身亡。余的友人也透露，余家昶生前曾說過，若再遇到類似鄭捷事件「一定會挺身而出」，未料10年後一語成讖，卻以生命為代價，讓親友與社會各界無不感到不捨與哀痛。

