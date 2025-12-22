余家昶挺身制止毀張文犯案節奏…余宗基將軍指北市應變安全人員佈署應全面檢討：要是當時有警方協助悲劇恐不會發生

北捷台北車站、中山站19日發生隨機殺人案，嫌犯張文本預計在車站內引爆汽油彈，但57歲的余家昶見事態緊急上前抵抗，導致汽油彈先行起火、無擴大傷害，卻也遭張文長刀刺進胸腔，後續不幸離世。印太戰略智庫顧問、退將余宗基今（22日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，余先生的第一時間的行動值得全體國人感謝，如果當時警力和保安儘速抵達，後續這些悲慘的事故可能就不會發生。

余宗基指出，張文的攻擊節奏是因余家昶先生挺身抵抗，讓張原先預計要丟汽油彈的計畫被破壞掉，所以的確余先生第一時間的行動值得國人感謝。他認為，如果當時的警力和保安能同時抵達，後續這些悲慘的事故可能就不會發生。

廣告 廣告



余宗基說，台北市有很多檢調、憲調組、國安其實都有一些應變的安全人員佈署，依此次情況來看，這些佈署必須重新檢討。



余宗基直言，一個年輕人就可以製造這麼大的傷害，那如果今天是遇到訓練有素、有組織行動的恐攻或第五縱隊，後果不堪設想，也會讓國人對於整個國家安全有很大疑慮。



余宗基表示，情報傳遞也有需要檢討的地方，不管是軍方還是警察，平常訓練是當有一點生變，即全面戒備，快打部隊在這種時候就要緊急待命。



余宗基透露，台北地區治安長久以來為什麼很好，原因在於有非常多的安全情蒐佈署，此次如果不全面檢討，最壞的示範就是若中共未來有意對博愛特區進行攻擊，現在已經看到我國的脆弱部和臨時反應。



余宗基認為，了解北捷監視器是否於事前被蓄意破壞，還是巧合，或說是有內應幫忙也是應該釐清的部分，他不願意去繪聲繪影，但此事關係到國安相當大，監視系統出問題但沒做立即維修，是很重大的安全問題。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

更多放言報導

北捷監視器失靈...蔣萬安48小時後才承認？！余宗基將軍指台北車站治安接二連三出漏洞：蔣市府的確有嚴重瑕疵

1219北捷隨機殺人扔煙霧彈營造火災假象？余宗基將軍疑張文一系列行動、完全沒留下訴求：判斷他本應有意脫離現場