余家昶挺身而出英勇犧牲！北捷設悼念牆「可留言、獻花」

台北捷運公司將於25日在台北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆。 圖：北捷公司提供

[Newtalk新聞] 北捷19日爆發隨機砍人案，27歲男子張文投擲煙霧彈、持刀砍殺路人，釀4死11傷慘劇，熱心民眾余家昶為阻止張文行凶遭當場殺害，捷運台北車站地下1樓將於25日設置悼念牆，規劃有留言板及設計線上留言區，可寫下想對余家昶說的話。

57歲余家昶案發時挺身而出制止張文，讓張文攜帶的汽油彈起火當場燒毀，阻止傷亡人數進一步擴大，不過余家昶被張文以刀具刺進要害，送醫後傷重不治。北捷公司為向余先生見義勇為挺身制止的行為表達最高感佩，明日於捷運台北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆。

廣告 廣告

許多民眾在捷運台北車站B1層店鋪裝修的施工圍牆邊，自主獻上鮮花表達心意，北捷公司徵求店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司的支持，於2面施工圍牆設置暫時性的悼念牆，規劃有留言板，也設計了線上留言區，讓民眾寫下想向余先生說的話。

北捷公司提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，不要再擺放飲料、食品等物品；即日起，除持續由車站人員定時巡查維護外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存；若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反相關事項者將立即報警。

北捷公司指出，配合悼念牆施作期程、毗鄰商場開幕前施工圍牆變動，昨晚邀請教會到場獻唱聖歌，適度調整現行獻花空間，已先向家屬說明悼念牆設計與車站現場空間調整考量，對方也表示感謝與理解。對於余先生的義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後隨時與家屬保持聯繫。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

隱密系極高！張文Discord 帳號遭起底 專家：警方恐難拿到資料

張文父母下跪道歉太沉重！律師列一表嘆：父母該為幾歲的孩子做錯事而道歉？