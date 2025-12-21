余家昶挺身而出！相驗結果出爐...檢警悲悼「見義勇為」阻止傷亡擴大

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導

北市19日發生震驚社會的隨機襲擊事件，造成包含兇嫌在內共4人死亡。首起案發地點位於台北車站M8出口，57歲的余家昶察覺現場異狀後，主動上前制止嫌犯，不幸遭刺身亡。檢警相驗後指出，余家昶行為是典型「見義勇為」，他的挺身而出，確實可能阻止傷害進一步擴大。家屬也返回現場招魂，現場氣氛哀戚。

嫌犯張文當時在地下空間投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

警方調查指出，嫌犯張文當時在地下空間投擲煙霧彈，現場瞬間濃煙瀰漫，多數民眾本能逃離；余家昶則選擇上前阻止，卻遭嫌犯掏出30公分長的刀攻擊，傷重不治，成為本案首名罹難者。檢警初步相驗指出，余男致命傷為左肩遭刺，刀刃貫穿左側肺葉直達左心房，傷勢相當嚴重。

廣告 廣告

余家昶家住桃園，平日往返桃園、台北通勤，案發當天如常下班返家，卻在途中遇劫。事件曝光後，台北車站案發處湧入民眾獻花悼念，網路上也出現大量致敬留言。余妻向前往慰問的台北市長蔣萬安表示，丈夫平時就是看到不公不義會站出來的人；家屬也返回現場進行招魂儀式，短短數分鐘即完成，現場氣氛哀戚，令人不捨。

余家昶社群湧入網友悼念。（圖／臉書）

更多FTNN新聞網報導

北車隨機殺人案／首名死者非保全！英雄余家昶身分曝光 友人哀悼：忠烈祠入忠烈祠

快訊／抓到了！稱「張文我兄弟」恐嚇高雄車站 男大生遭拘提5萬交保

張文隨機殺人釀4死11傷！廢死聯盟談「終身監禁」貼文遭網灌爆

