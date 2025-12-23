余家昶挺身阻暴遇害 桃園市政府宣布115年春祭入祀忠烈祠

桃園市政府今（23）日宣布，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，入祀儀式預計在明年忠烈祠春祭期間正式辦理。（圖：張善政臉書）

台北車站、中山商圈隨機攻擊事件造成4死11傷，27歲兇嫌張文帶著大批汽油彈、煙霧彈在台北車站犯案時，首位被害者余家昶挺身制止不幸遭張文刺死。桃園市政府今（23）日表示，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，入祀儀式預計在明年忠烈祠春祭期間正式辦理。

桃園市長張善政今天在臉書發文寫道，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄余家昶在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟，入祀儀式預計在民國115年忠烈祠春祭期間正式辦理。

廣告 廣告

桃園市政府說明，余家昶以生命實踐忠烈精神，行誼展現「正義守護」的最佳典範，依循家屬意願原則下，全力協助相關程序，報請中央審議，辦理入祀忠烈祠事宜；余家昶告別式預計明年1月初在台北市第二殯儀館舉行。

桃園市政府民政局指出，余家昶入祀儀式將依序舉行奏樂、獻花、讀祭文及鞠躬禮等儀式，恭送烈士入祀忠烈祠，以表最高敬意，追思其壯烈成仁、扶危拯溺的精神，並期藉由其英勇事蹟，傳承忠義價值，永植人心。