余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」...好友不捨哀悼：正義熱血的人犧牲自己「只為讓傷害降到最小」

台北市19日發生隨機襲擊事件，造成包含兇嫌張文在內共4人死亡。首起案發地點位於台北車站M8出口，張文於地下空間投擲煙霧彈，一名57歲民眾余家昶察覺現場異狀後，主動上前制止，卻不幸遭刺身亡。對此，余家昶好友於社群媒體Threads發文哀悼，「我認識的余家昶，是一位身材不高，卻是一位魅力十足、學識淵博、熱心助人、正義熱血的人，他犧牲了自己，只為了讓傷害降到最小」。

根據警方調查指出，嫌犯張文當時在地下空間投擲煙霧彈，現場瞬間濃煙瀰漫，多數民眾本能逃離，但余家昶見義勇為，選擇上前阻止，卻遭張文以30公分長的刀刃攻擊，傷重不治。檢警初步相驗指出，余家昶致命傷為左肩遭刺，刀刃貫穿左側肺葉直達左心房，傷勢相當嚴重。

廣告 廣告

據了解，余家昶居住桃園，平日桃園、台北往返通勤，案發當天如常下班返家，卻在途中遇劫。事件曝光後，台北車站案發處湧入民眾獻花悼念，網路上也出現大量致敬留言。

余家昶好友也在社群媒體Threads發文哀悼，「我認識的余家昶，是我這15年最知心的朋友，我們一起學習，一起談論，常常聊到深夜，這一位身材不高，卻是一位魅力十足，學識淵博，熱心助人」。

好友說，余家昶是太太眼中的好先生、是小孩中的好爸爸，每天來往桃園台北之間，勤奮的生活，永遠看到他的都是幹勁十足的活力，滿腦子的股票專業，命理知識。好友感嘆，「就是一個這麼樣的人，正義熱血，犧牲了自己，只為了讓傷害降到最小，我非常不捨，少了一個深夜的朋友，少了一位一生的知己」。

好友表示，「家昶，我再也無法與你深夜長聊，再也無法互相關心，兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入 忠烈祠，因為你值得」。

（圖片來源：Threads＠masanyang326、三立新聞）

更多放言報導

張文一路從北車走到中山「警方都沒抓到」？！林紳旭批「追捕當巡邏」：中山分局長該下台了！賴寇蒂指「集合所有路人所拍影片都無警察身影」：去哪裡了？

行員下班遭張文攻擊遇害...兆豐銀行聲明「不捨悲痛」：將協助家屬治喪並從優撫恤