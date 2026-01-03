余家昶捨命救人！告別式湧590張悼念卡伴英雄走完最後一程

【緯來新聞網】台北捷運和中山商圈上月19日發生無差別攻擊事件，造成包含嫌犯共4人死亡，其中一名在北捷制服嫌犯使用汽油彈的乘客余家昶捨命救人，不幸喪生，為此，北捷也在限時在台北車這B1設置追思牆，開放民眾現場留言哀悼至1月2日，線上留言區則開放至余家昶3日告別式結束。

余家昶3日舉行告別式。（圖／讀者提供）

台北捷運公司表示，針對2025年12月19日台北捷運隨機攻擊事件中協助制伏嫌犯並不幸喪命的民眾余家昶，其家屬正籌備告別式，並已安排將台北車站設置的悼念牆留言與物品轉移至儀式現場使用。

台北捷運公司指出，自悼念牆設立以來，站務人員每日在收班後，將現場民眾張貼的留言與卡片逐張取下、製版、掃描與保存。經統計，共完成約590張A4大小的紙卡，均已整理完畢。

3日為余家昶告別式，民眾悼念的留言字條、卡片均作為告別式現場佈置使用，至於部分民眾留下的飲食物品，因應食安考量，捷運公司將統一銷毀。此外，家屬也透過捷運公司呼籲社會各界尊重家屬隱私，避免公開曝光儀式細節或家屬相關資訊。

