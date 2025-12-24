余家昶捨命救人！家屬婉拒200萬善款回捐桃園市府

熱心民眾余家昶挺身而出義舉大幅減少傷亡，大量民眾在事發地點留言、獻花悼念。 圖：北捷公司提供

[Newtalk新聞] 北捷19日爆發隨機砍人案，27歲男子張文釀4死11傷慘劇，熱心民眾余家昶為阻止張文行凶遭當場殺害，確定入祀桃園忠烈祠，桃園市長張善政透露余家昶家屬善舉，回捐200萬元善款給市府，市府後續會與家屬討論如何運用。

57歲余家昶案發時挺身而出制止張文，讓張文攜帶的汽油彈起火當場燒毀，阻止傷亡人數進一步擴大，不過余家昶被張文以刀具刺進要害，送醫後傷重不治。獲得家屬同意後，余家昶確定入祀桃園忠烈祠，預計在115年忠烈祠春祭期間正式辦理。

對於余家昶挺身而出的英勇義舉，中壢仁海宮率先捐助200萬，希望幫助余家處理後事，桃園市長張善政透露，余家人非常溫暖，認為自己經濟狀況還可以，所以把善款回捐給桃市府，供市府提供給更需要的朋友運用。

昨日余家昶母親喊話，不知道張文的動機是什麼，之前大家都不認識他，也跟他無怨無仇，事情是他做的，他也往生了，跟他的爸爸、媽媽沒有什麼關係，希望社會大眾不要再去苛責他的父母親，也祝福他的父母能夠放下。

