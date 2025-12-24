余家昶捨命救人！ 家屬婉拒200萬善款「回捐桃市府」暖心原因曝

余家昶家屬婉拒善款，回捐桃園市政府。圖為事發地點。

27歲男張文本月19日犯下隨機殺人案釀4死11傷，其中57歲男余家昶奮勇阻止他，大幅減低其餘傷亡可能性，但他卻中刀身亡。如今他確定入祀桃園忠烈祠，市長張善政也透露其家人暖舉，回捐200萬元善款給市府。

捨命阻張文 余家昶入祀忠烈祠

獲得家屬同意後，余家昶確定入祀桃園忠烈祠，預計在115年忠烈祠春祭期間正式辦理，桃市府也將同步向中央申請褒揚令。

余家人婉拒善款 回捐市府助人

張善政今上午受訪重申，按規定市府會讓余家昶入祀忠烈祠，並透露對於外界善心人士捐款，余家人非常溫暖，認為說他們經濟狀況還可以，所以把捐款回捐給桃市府，供市府提供給更需要的朋友運用，「我在此特別感謝余先生的家屬」。

余家昶捨命阻張文，確定入祀桃園忠烈祠。（翻攝張善政臉書）

中壢仁海宮日前宣布捐助200萬元給事件死傷者及其家屬，張善政當時表示，將依仁海宮所託，協助妥善轉達這份心意，不過根據據聯合新聞網、自由時報報導，市府透露，余家人婉拒善款並回捐給市府，後續將與他們討論善款如何運用。

至於余家昶公祭時間，張善政表示預計於下週六在台北舉辦，屆時他也會去參加。

