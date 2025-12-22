余家昶捨命阻凶、網冒模仿貼文 民眾撕小橘書怒嗆：社會安全網已破

民眾在悼念余家昶的M7出口撕毀小橘書。（鏡新聞）

台北市19日發生跨區恐怖攻擊，造成4死（含凶嫌）11傷的慘劇，讓中央發放的「台灣全民安全指引」（俗稱小橘書）掀起討論；不過今天（22日）下午2時許，民眾竟在悼念現場怒控「社會安全網根本已破」，當場撕毀每戶普發1本的小橘書，內容提及止血應對等自救、互救教學的資訊，只能被清潔人員掃掉變垃圾。

凶嫌19日接連在林森北路、長安東路及租屋處縱火，再到捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈，並持刀隨機砍人，造成3名無辜路人身亡，其中57歲的余家昶為阻止凶嫌犯案英勇犧牲，不少民眾帶著花束到北車M7出口悼念。

全台還未平撫傷痛時，網路竟出現不同人放話要在高雄車站、台鐵、中捷犯案，不僅讓警消憂心模仿效應，繃緊神經防範，也讓搭乘大眾運輸的民眾人心惶惶；一位不知名民眾疑似不滿政府因應措施，今天下午在悼念余家昶的現場撕毀「台灣全民安全指引」，並將碎紙撒滿地，怒嗆「社會安全網根本已破」，事後清潔人員只能無奈清掃。

此案掀起「小橘書」重要性的討論，內政部長劉世芳今受訪表示，小橘書發放比例各縣市已達86%左右，發送成功率約7成，呼籲民眾把小橘書從頭翻閱，裡面包括緊急避難、有什麼狀況、掃QR code或報案電話等都清楚載明。





