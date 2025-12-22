余家昶捨命阻凶、網冒模仿貼文 民眾撕小橘書怒嗆：社會安全網已破
台北市19日發生跨區恐怖攻擊，造成4死（含凶嫌）11傷的慘劇，讓中央發放的「台灣全民安全指引」（俗稱小橘書）掀起討論；不過今天（22日）下午2時許，民眾竟在悼念現場怒控「社會安全網根本已破」，當場撕毀每戶普發1本的小橘書，內容提及止血應對等自救、互救教學的資訊，只能被清潔人員掃掉變垃圾。
凶嫌19日接連在林森北路、長安東路及租屋處縱火，再到捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈，並持刀隨機砍人，造成3名無辜路人身亡，其中57歲的余家昶為阻止凶嫌犯案英勇犧牲，不少民眾帶著花束到北車M7出口悼念。
全台還未平撫傷痛時，網路竟出現不同人放話要在高雄車站、台鐵、中捷犯案，不僅讓警消憂心模仿效應，繃緊神經防範，也讓搭乘大眾運輸的民眾人心惶惶；一位不知名民眾疑似不滿政府因應措施，今天下午在悼念余家昶的現場撕毀「台灣全民安全指引」，並將碎紙撒滿地，怒嗆「社會安全網根本已破」，事後清潔人員只能無奈清掃。
此案掀起「小橘書」重要性的討論，內政部長劉世芳今受訪表示，小橘書發放比例各縣市已達86%左右，發送成功率約7成，呼籲民眾把小橘書從頭翻閱，裡面包括緊急避難、有什麼狀況、掃QR code或報案電話等都清楚載明。
更多《鏡新聞》報導
揭彭文正遭通緝很想回來 李晶玉嘆老公受很多委屈：想申請國賠
北捷恐攻增至4死 凶嫌北車犯案後還回旅館「補充彈藥」
抖音直播2度被官方強硬斷線 館長謙卑解釋踩紅線：要遵守規矩
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 12
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 101
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 9 小時前 ・ 7
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 48
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 300
打瘋了！老鷹公牛瘋狂飆分！兩隊合砍破300分寫紀錄
體育中心／綜合報導NBA老鷹公牛今天（12/22）打瘋了！終場公牛以152：150險勝老鷹，兩隊都砍下150分以上、合飆302分，創下紀錄。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 4
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 276
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 5 小時前 ・ 1
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 63
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 154
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 145
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
日職名將call out山本問答案！電話進語音信箱遭吐槽：因為你會講出去
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽將於明年3月登場，尋求連霸的日本隊陣中旅外選手效力狀況外界都相當關注，近期兩位日本名將前中日龍監督落合博滿，以及前橫濱DeNA監督中畑清，受邀擔任TBS節目嘉賓，中畑清主動爆料自己曾經打電話給山本由伸，想問他打不打經典賽，不過山本卻沒有接電話直接進到語音信箱。FTV Sports ・ 10 小時前 ・ 2
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 9 小時前 ・ 43
世界盃資格賽／台灣主場面對中國！被改到菲律賓比賽 中華籃協回應
2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽，首輪台灣男籃面對日本2場都吞下敗仗，明年2月底進行第2階段賽事，預計台灣2月26日、3月1日在主場分別交手韓國、中國，然而疑似因為政治問題，第2場對戰中國的主場賽事，從原本的台灣被安排到第三地菲律賓進行，中華籃協回應「持續與FIBA進行溝通。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2