社會中心／綜合報導

余家昶在北捷英勇救人，80歲的余媽媽回憶，看到新聞當下，她的心就跳一下，還燒香問觀世音菩薩，兒子平不平安，直到昨天才知道兒子遇難，雖然以他為榮，但痛失兒子讓余媽媽數度淚崩，立院今天臨時提案，讓「余家昶入祀忠烈祠」 內政部長劉世芳表示，將全力協助。

余媽媽：「我也以他為榮但是我就沒有兒子了。」說起兒子余家昶，80歲的余媽媽情緒激動，眼淚不停往下流，還抱著兒子的好友痛哭。余家昶好友：「不要傷心，不要傷心了。」余媽媽：「很安慰但是我作為人家的母親，但是我失去一個兒子，我很痛苦、心都碎了，第一時間沒有想到說是我兒子，後來又在講說在證券公司的員工，後來我心裡就跳一下，我一直打電話給我媳婦。」

廣告 廣告

余家昶捨命阻張文"入祀忠烈祠" 劉世芳:全力協助

余家昶捨身救人（圖／民視新聞）





余媽媽說，一開始看到新聞，還不知道是兒子遇難，但心中一直有預感，還燒香問觀世音菩薩，兒子平安嗎？余媽媽：「我跟觀世音菩薩恩主公土地公說，我說...，觀世音菩薩余家昶沒事嗎，我看著祂眼睛亮亮看著我。」

秀出全家福，余媽媽說，余家昶在家中排行老大．從小就很孝順、個性耿直，兩個弟弟一個在美國、一個桃園，余家昶3、4歲時，常跟爸爸到忠烈祠上班，沒想到在57歲這一年，英勇救人，將入祀忠烈祠。內政部長劉世芳：「第一個就是我們尊重家屬，因為這個余先生他好像原籍是在桃園，那如果桃園市政府願意按照就是剛剛，黃委員所說的鏟子超人這個方式的話，我們會來全力協助。」

余家昶捨命阻張文"入祀忠烈祠" 劉世芳:全力協助

余家昶30年的同袍好友，也到北捷獻花行舉手禮（圖／民視新聞）





余家昶30年的同袍好友，也到北捷獻花，行舉手禮，兩人在軍中相識，是前後任伙食兵，當年鄭捷事件爆發，就曾聊到如果遇到，一定會挺身而出，沒想到，余家昶卻用生命兌現承諾。余家昶老友林先生：「十幾年前講的話你今天實現了，可是我是覺得你也太...，你要評估你自己的年紀了，你已經不年輕了，雖然是這樣講啦，可是還是很感謝你啦，你的勇敢我們都記在心裡面。」秀出同袍聚會照，余家昶笑得好燦爛，怎麼也沒想到，竟成為最後合照，余家昶捨身救人，降低傷害，讓親友心痛不捨。





原文出處：余家昶捨命阻張文"入祀忠烈祠" 劉世芳:全力協助

更多民視新聞報導

雲林議長黃凱涉收賄當光電廠「門神」 一審判決出爐

張文隨機犯案「監視器沒故障」？北捷董事長認了：7支無法回溯

揭曉張文犯案動機！她曝這類人常有3狀態：還有未爆彈

