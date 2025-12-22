余家昶捨命阻張文！8旬母淚崩：以兒子為榮盼入祀忠烈祠

〔記者李容萍／桃園報導〕台北捷運19日發生連續攻擊造成4死11傷，其中設籍桃園市龍潭區57歲的余家昶，第一時間在台北車站英勇制止凶嫌點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸遭受嚴重穿刺傷送醫不治，成了首位遇害民眾；余家昶的8旬母親，今(22)日受訪時情緒悲痛，難以接受孝順的兒子驟然離世，但也強調「以兒子為榮」，認為孩子的行為救了很多人。

余母透露，余家昶從小就是非常孝順的孩子，個性耿直、很會照顧人，因為是軍人子弟、充滿熱血正義，父親是3顆梅花的上校，小時候常跟著父親到桃園忠烈祠踏青，雖然兒子忙於證券公司工作，在桃園、台北兩地跑，但仍會固定每天傍晚打電話給她請安，週六日也會回龍潭老家陪她，並向家中供奉的觀世音菩薩上香祈福。

余母說，19日晚上看到電視新聞得知北捷發生攻擊案，隔天晚上因為兒子已經2天沒打電話給她，看到英勇制止凶嫌點燃汽油彈的是「57歲余姓男子」的報導時，心裡就有些毛毛的，加上這2天有打電話給兒子、手機有通是媳婦接的(但媳婦不敢提及此事)，還以為兒子還活著，前天自己還跑去參加里辦公處舉辦的歲末活動，一直到昨天晚上因為兒子都沒有回龍潭，加上也連繫不上兒子，心中早有不好的預感，直到今天才知道兒子已經英勇喪命，只能暗自流下心疼又不捨的眼淚。

余母強調，余家昶是鄉里間公認的孝子、平時對家人照顧有加，如今遭遇如此不幸，她心都碎了，但這份「以命換命」的勇氣，「以他為榮」，因為她深知在當時那樣混亂的時刻，依孩子正直的本性，絕不可能坐視他人受害，她為兒子感到驕傲，希望兒子未來能入祀忠烈祠，相信兒子會很開心。

