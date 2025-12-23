余家昶捨命阻止張文 張善政：明年春祭安排入祀桃園忠烈祠

北市1219隨機攻擊案，余家昶挺身而出制止嫌犯喪命，余媽媽盼能讓兒子入忠烈祠，引起各界關心。桃園市長張善政今（23）日表示，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，預計115年春祭辦理，並同步向中央申請褒揚令，對他致上最高敬意。

張善政在社群發文說，「向余家昶先生致上最高敬意，入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影。」

張善政表示，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。

張善政說，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去。余家昶先生入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

責任編輯／洪季謙

