余家昶捨命阻止張文！80歲母受訪淚崩：以兒子為榮

余姓男子的母親。（圖／東森新聞）





台北捷運台北車站周邊19日發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文先後在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店丟擲煙霧彈並持刀傷人，最終在誠品南西店墜樓身亡。

整起事件共造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。其中，57歲余姓男子在第一時間出面制止嫌犯行凶，因傷勢過重不治身亡。

余姓男子的母親在得知噩耗後情緒相當悲痛，母親多日以淚洗面，難以接受孩子驟然離世。家屬表示，余姓男子從小就是非常孝順的孩子，個性耿直，平時對家人照顧有加。即便遭遇如此不幸，母親仍表示「以他為榮」，認為孩子的行為救了很多人。

家屬也透露，案發當天曾多次致電余姓男子，累計撥打十多通電話皆未接聽，當下便察覺情況不對，隨後接獲不幸消息。目前家屬希望外界給予空間，不要前往打擾，讓家人能夠安靜處理後事、整理情緒。

鄰居也表示，余姓男子平時相當孝順，經常返家探望母親，待人和善。對於他在事件中挺身而出、卻不幸喪命，鄰里間皆感到震驚與不捨。

