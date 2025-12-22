余家昶捨命阻行凶 立院通過提案協助入祀忠烈祠

余家昶捨命制止北捷隨機攻擊案嫌犯張文而身亡，外界關注能否入祀忠烈祠。立法院內政委員會今天(22日)通過臨時提案，為感念余家昶的義行，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例由原籍地方政府提報辦理。

立法院內政委員會22日邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等官員就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

針對台北市長蔣萬安表示台北市將頒褒揚狀給在北車見義勇為而身亡的余家昶，也會協助向中央申請褒揚令，希望能入祀忠烈祠，內政部長劉世芳答詢時說，會尊重家屬，由於余家昶原籍在桃園，如果桃園市政府願意按照「挖土機超人」林鴻森的方式辦理，「我們願意全力協助」。

立法院內政委員會也通過立委黃建賓等人臨時提案，提案指出，依據褒揚條例規定，倘「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠。提案提到余家昶捨命抵禦歹徒，大幅度降低可能的傷亡，挽救眾多民眾的生命安全，但余家昶不幸因傷重不治身亡；為感念余家昶的義行，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序由原籍地方政府提報辦理。

此外，內政委員會也通過立委徐欣瑩等人的提案，請內政部督導警政署於1個月內提出針對「多點移動式無差別攻擊」的快速打擊部隊應變精進方案，以及請國安局會同警政署於1個月內提出「孤狼式攻擊情報聯防下沉機制」精進方案，並請法務部於1個月內提出專案報告，說明各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」作為。

同時，內政委員會也請衛福部於3個月內就「強化社會安全網2.0計畫」提出專案檢討報告，針對「非精神列管、非貧困、長期社會孤立的高風險族群」說明現行制度的限制，並研議規劃機制，將高風險孤立者評估及介入方式納入服務。另外也請交通部會同內政部於1個月內全面檢討三鐵及機場的危安通報流程，建立現場人員或民眾直通警勤中心的最短通報機制。(編輯：陳文蔚)