余家昶捨身擋下凶嫌！ 8旬母淚崩「我以他為榮」

在19日北捷隨機攻擊案中，第一名受害者，是在台北車站準備搭車回桃園的余家昶，他看到嫌犯奮不顧身想阻止張文，以一己之身，成功擋下更大的傷亡，卻因此犧牲。他年邁80歲的母親，得知消息後這幾天都以淚洗面，但也以兒子為榮，透露他從小就很有正義感，如今希望兒子能進忠烈祠。對此內政部長劉世芳表示，為感念余家昶的義行，會依照褒揚條例程序，予以協助。

余家昶母親說：「那天出事(隨機攻擊)，問觀世音菩薩，余家昶沒事嗎，我跟祂說話，祂眼睛睜大大地看著我。」一講到大兒子忍不住淚崩，從他三歲會走路開始，就跟著爸爸到忠烈祠上班，看的聽的全都是忠勇事蹟，耳濡目染養成滿身正氣。

余家昶母親說：「他就有這個正義感啦，他就從小就是憨膽憨膽，很耿直，如果有遇到(狀況)，他都衝第一這樣啦。」80歲的年邁母親一度淚流滿面，透露余家昶練過跆拳道，左鄰右舍對他的印象，也是熱心助人有禮貌更有正義感，而他的身教言教來自於家教甚嚴。

余家昶母親說：「他如果去跟人家打架吵架回家，我都罵我自己的孩子，我不會去罵別人，我教育很好，他都說我媽媽很兇。」就怕孩子做壞事，如今卻因為張文做壞事，魂斷利器下。

余家昶母親說：「他每天都有LINE，就是那一天，要出事的那天，早上還LINE。」看著兒子過去每天傳來的早安圖，固定時間也會視訊話家常，或是傳自己的照片報平安，事發當天打了十幾通電話，兒子都沒接再也回不了家，但余媽媽知道家昶救了很多人，即使肝腸寸斷還是很堅強。

余家昶母親說：「為(以)他為榮啦，但是我身為媽媽，心就真的很痛，現在希望他能進忠烈祠，我就很欣慰了啦。」余家人感情好，余家昶孝順愛家，鄰里間有目共睹，為了阻止張文，英勇捨身救人，桃園市民政局已經表達盡力協助家屬爭取認定與表揚，內政部也感念余家昶義行，依褒揚條例程序予以協助，希望外界能永遠記得，余家昶不只愛家也救了很多人。

